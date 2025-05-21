Долар падає другий день поспіль

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок до 41,65 гривень.

На міжбанку сьогодні курс впав на 5 копійок до 41,41-41,45 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 22 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,436 гривень за 1 долар (-0,0491 грн).

Прогноз курсу

Мінекономіки значно поліпшило прогноз щодо курсу долара. У проєкті бюджетної декларації на 2026-2026 роки йдеться, що середньорічний курс у 2025 році буде на рівні 43,3 грн/долар. Раніше очікувався курс 45 грн/долар.

На кінець року прогноз поліпшено до 43,7 грн/долар із 45,6 грн/долар.

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