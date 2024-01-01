Долар продовжив активне зростання на початку року: свіжий курс в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України різко зріс на початку року слідом за стрибком на міжбанку. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 1 січня середній курс продажу долара в Україні зріс на 45 копійок до 39,50 гривень, курс євро зріс на 60 копійок до 43,50 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,80 грн, євро по 42,50 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,15-38,18 (купівля-продаж) – зростання на 14 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) вперше підняв курс долара вище 38 гривень. Офіційний курс на 1 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,002 гривень за 1 долар (+0,0196 грн). Курс євро становитиме 41,996 гривень за 1 євро (-0,2119 грн).

Ситуація на ринку

Офіційний курс долара за грудень зріс на 4,4% з 36,38 до 37,98 грн/долар і майже щодня оновлював рекорди. Курс виріс через рекордний дефіцит валюти. НБУ у грудні 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 3,553 млрд доларів. Це максимальний обсяг із червня 2022 року.

Готівковий курс залежить від міжбанку. У результаті курс на готівковому ринку за грудень зріс на 1,5 гривні до 39,05 грн/долар. Однак курс, як і раніше, нижчий, ніж на початку минулого року, коли він становив близько 40,70 грн/долар.

Очікується, що на початку 2024 року Національний банк продовжить активно впливати на валютний ринок та поступово послаблювати гривню. На міжбанку курс може становити 37,70-38,50 грн/долар, на готівковому ринку - плюс ще 50-60 копійок.