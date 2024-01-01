Доллар продолжил активный рост в начале года: свежий курс в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины резко вырос в начале года вслед за скачком на межбанке. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 1 января средний курс продажи доллара в Украине вырос на 45 копеек до 39,50 гривен, курс евро вырос на 60 копеек до 43,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,80 гривен, евро по 42,50 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 38,15-38,18 (покупка-продажа) - рост на 14 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) впервые поднял курс доллара выше 38 гривен. Официальный курс на 1 января 2024 года установлен на таком уровне: 38,002 гривен за 1 доллар (+0,0196 грн). Курс евро составит 41,996 гривен за 1 евро (-0,2119 грн).

Ситуация на рынке

Официальный курс доллара за декабрь вырос на 4,4% с 36,38 до 37,98 грн/доллар и почти каждый день обновлял рекорды. Курс вырос из-за рекордного дефицита валюты. НБУ в декабре 2023 года продал на межбанковском валютном рынке 3,553 млрд долларов. Это максимальный объем с июня 2022 года.

Наличный курс полностью зависит от межбанка. В итоге курс на наличном рынке за декабрь вырос на 1,5 гривны до 39,05 грн/доллар. Однако курс по-прежнему ниже, чем в начале прошлого года, когда он составлял около 40,70 грн/доллар.

Ожидается, что в начале 2024 года Национальный банк продолжит активно влиять на валютный рынок и постепенно ослаблять гривну. На межбанке курс может составить 37,70-38,50 грн/доллар, на наличном рынке - плюс еще 50-60 копеек.