Долар продемонстрував найрізкіше падіння за три тижні: що стало причиною

Долар зазнав найрізкішого падіння за три тижні. Причиною стала ескалація конфлікту між адміністрацією Дональда Трампа та Федеральною резервною системою США через судові повістки посадовцям регулятора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Інвестори сприйняли дії адміністрації як прямий тиск на незалежність Центробанку. Це призвело до того, що євро та японська єна зміцнилися, а золото оновило історичний максимум на фоні виходу трейдерів у захисні активи.

Американська валюта втратила в ціні після того, як голова ФРС Джером Пауелл підтвердив отримання повісток від Міністерства юстиції у справі про ремонт штаб-квартири відомства. На цьому тлі індекс долара знизився на 0,3% .

Нагадаємо, на тлі політичної нестабільності в США та тиску на ФРС світові ціни на золото та срібло злетіли до історичних максимумів. Вартість золота вперше в історії перевищила позначку 3100 доларів за унцію, додавши в ціні понад 3% лише за один день.

Срібло продемонструвало ще більш стрімку динаміку, подорожчавши на 7% - до понад 38 доларів за унцію. Аналітики пов'язують цей ажіотаж із масовим виходом інвесторів із долара у "захисні активи" через побоювання, що адміністрація Трампа може підірвати стабільність американської валюти.

Як повідомляли медіа, ситуація навколо Венесуели стала одним із ключових чинників ринкової турбулентності на початку 2026 року. Після захоплення Ніколаса Мадуро американськими силами та перехоплення танкерів із підсанкційною нафтою, напруженість у регіоні сягнула піку.

Це безпосередньо впливає на стабільність нафтових котирувань та змушує інвесторів сумніватися в безпеці традиційних фінансових інструментів США, надаючи перевагу дорогоцінним металам.