Доллар продемонстрировал самое резкое падение за три недели: что стало причиной

Доллар продемонстрировал наибольшее падение за три дня. Причиной стала эскалация конфликта между администрацией Дональда Трампа и Федеральной резервной системой США через судебные повестки регулятором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Реакция рынков

Американская валюта потеряла в цене после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил получение повесток от Министерства юстиции по делу о ремонте штаб-квартиры ведомства. На этом фоне индекс доллара снизился на 0,3%.

Инвесторы восприняли действия администрации как прямое давление на независимость Центробанка. Это привело к тому, что евро и японская иена укрепились, а золото обновило исторический максимум на фоне выхода трейдеров в защитные активы.

Суть конфликта

Пауэлл назвал юридическое преследование "следствием нежелания политиков следовать указаниям президента по процентным ставкам". Администрация Трампа требует агрессивного снижения ставок для поддержки рынка жилья и уменьшения стоимости государственных заимствований.