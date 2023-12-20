Долар прискорив зростання пішов нагору: свіжий курс в обмінних пунктах

На ранок 20 грудня середній курс долара в Україні зріс на 15 копійок до 37,90 гривень, курс євро зріс на 30 копійок до 41,45 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,40 гривні, євро по 40,75 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,48 -37,50 (купівля-продаж) – зростання на 15 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України знову підвищив курс долара до максимуму. Офіційний курс на 20 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 37,3205 грн за 1 долар (+0,1281 грн).

Курс євро становитиме 40,9219 гривень за 1 євро (+0,3301 грн). Курс визначається котируваннями на міжнародному ринку пари євро/долар і не залежить від НБУ.

Сезонне подорожчання

Збільшення попиту на валюту, і, як наслідок, зростання курсу долара було очікувано для Національного банку. Як зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, зміна тренду відбулася 23 листопада.

Глава НБУ Андрій Пишний пов'язує зростання курсу долара на міжбанку протягом останніх тижнів з фактором сезонності і зростанням потреб у валюті для закупівель імпорту, що відкладалися протягом року.

Глава НБУ запевняє, що, незважаючи на значну присутність центробанку на ринку, курс все ж таки визначається балансом на ринку.

Готівковий курс майже повністю залежить від курсу міжбанку. Банки мають можливість купувати валюту НБУ та продавати її населенню з невеликою комісією. Різниця між курсом на міжбанку та курсом на готівковому ринку в останні дні скоротилася до 50 копійок, тоді як до грудня вона становила близько 1,50 гривень.