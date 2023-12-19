Долар продовжує дорожчати: НБУ оновив офіційний курс

Національний банк України знову підвищив курс долара. Різниця між офіційним та готівковим курсами продовжує скорочуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 20 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 37,3205 грн за 1 долар (+0,1281 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 40,9219 гривень за 1 євро (+0,3301 грн). Курс визначається котируваннями на міжнародному ринку пари євро/долар і не залежить від НБУ.

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 16 копійок до 37,33-37,35 грн/долар (купівля-продаж).

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 15 копійок до 37,75 гривні за долар.

Ситуація на ринку та прогнози

Нагадаємо, глава НБУ Андрій Пишний пов'язує зростання курсу долара на міжбанку протягом останніх тижнів з фактором сезонності і зростанням потреб у валюті для закупівель імпорту, що відкладалися протягом року.

За оцінкою Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, офіційний курс перевищив 37 грн/долар через сезонне зростання попиту на валюту.

Наприкінці 2023 року очікується зростання курсу долара, викликане збільшенням бюджетних видатків, через що частина гривні опиниться на валютному ринку, а також закупівлями імпорту з боку бізнесу.