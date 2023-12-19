ua en ru
Вт, 19 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Долар продовжує дорожчати: НБУ оновив офіційний курс

Україна, Вівторок 19 грудня 2023 15:41
UA EN RU
Долар продовжує дорожчати: НБУ оновив офіційний курс Фото: курс долара виріс на 13 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знову підвищив курс долара. Різниця між офіційним та готівковим курсами продовжує скорочуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 20 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 37,3205 грн за 1 долар (+0,1281 грн).

Долар продовжує дорожчати: НБУ оновив офіційний курс

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 40,9219 гривень за 1 євро (+0,3301 грн). Курс визначається котируваннями на міжнародному ринку пари євро/долар і не залежить від НБУ.

Долар продовжує дорожчати: НБУ оновив офіційний курс

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 16 копійок до 37,33-37,35 грн/долар (купівля-продаж).

Долар продовжує дорожчати: НБУ оновив офіційний курс

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 15 копійок до 37,75 гривні за долар.

Ситуація на ринку та прогнози

Нагадаємо, глава НБУ Андрій Пишний пов'язує зростання курсу долара на міжбанку протягом останніх тижнів з фактором сезонності і зростанням потреб у валюті для закупівель імпорту, що відкладалися протягом року.

За оцінкою Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, офіційний курс перевищив 37 грн/долар через сезонне зростання попиту на валюту.

Наприкінці 2023 року очікується зростання курсу долара, викликане збільшенням бюджетних видатків, через що частина гривні опиниться на валютному ринку, а також закупівлями імпорту з боку бізнесу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Чутками метро повниться. Як працює та що кажуть про підземку Києва після НП
Чутками метро повниться. Як працює та що кажуть про підземку Києва після НП
DAILY
Західні кредити або "друкарський верстат". Що чекає на економіку України у 2024 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Західні кредити або "друкарський верстат". Що чекає на економіку України у 2024 році