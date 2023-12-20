Доллар ускорил рост пошел вверх: свежий курс в обменных пунктах

По состоянию на утро 20 декабря средний курс доллара в Украине вырос на 15 копеек до 37,90 гривен, курс евро вырос на 30 копеек до 41,45 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,40 гривен, евро по 40,75 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,48 -37,50 (покупка-продажа) - рост на 15 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара до максимума. Официальный курс на 20 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 37,3205 гривен за 1 доллар (+0,1281 грн).

Курс евро составит 40,9219 гривен за 1 евро (+0,3301 грн). Курс определяется котировками на международном рынке пары евро/доллар и не зависит от НБУ.

Сезонное подорожание

Увеличение спроса на валюту, и как следствие, рост курса доллара было ожидаемо для Национального банка. Как отметил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, смена тренда произошла 23 ноября.

Глава НБУ Андрей Пышный связывает рост курса доллара на межбанке в течение последних недель с фактором сезонности и ростом потребностей в валюте для откладывавшихся в течение года закупок импорта.

Глава НБУ уверяет, что, несмотря на значительное присутствие центробанка на рынке, курс все же определяется балансом на рынке.

Наличный курс почти полностью зависит от курса на межбанке. Банки имеют возможность покупать валюту НБУ и продавать ее населению с небольшой комиссией. Разница между курсом на межбанке и курсом на наличном рынке в последние дни сократилась до 50 копеек, в то время как до декабря она составляла около 1,50 гривен.