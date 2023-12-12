Долар прискорив зростання: обмінні пункти виставили нові курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує зростати. Крім того, на міжбанку безготівковий курс досягнув рівня 37 грн/долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 12 грудня середній курс долара в Україні зріс на 20 копійок до 37,75 грн, курс євро зріс на 25 копійок до 40,75 грн.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,25 гривні, євро по 39,95 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 36,97 -37,00 (купівля-продаж) – зростання на 8 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знову підвищив курс долара. Долар наближається до позначки 37 гривень.

Офіційний курс на 12 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 36,8716 грн за 1 долар (+0,1292 грн). Курс євро становитиме 39,6738 гривень за 1 євро (+0,0728 грн).

Прогнози курсу

Міжнародна агенція Fitch Ratings прогнозує стабільний курс долара до гривні. Як зазначається в повідомленні агентства, НБУ знизив відсоткову ставку до 16% з 25% у червні і запровадив політику "керованої гнучкості" обмінного курсу.

"Fitch очікує, що продовження валютних інтервенцій сприятиме підтримці широкої стабільності курсу гривні до долара США у короткостроковій перспективі", - йдеться у прогнозі.

Аналітики фінансової групи ICU вважають, що в Україні вже склалися умови для помірної та керованої девальвації. За прогнозом, курс долара до кінця поточного року може залишитися без змін - на рівні 36,7 гривень. Однак наприкінці 2024 року долар може коштувати 41 гривню.