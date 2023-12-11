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Долар різко подорожчав: НБУ оновив офіційний курс

Україна, Понеділок 11 грудня 2023 15:49
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Долар різко подорожчав: НБУ оновив офіційний курс Фото: курс долара виріс на 12 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знову підвищив курс долара. Долар наближається до позначки 37 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 12 грудня 2023 року встановлено на такому рівні: 36,8716 грн за 1 долар (+0,1292 грн).

Долар різко подорожчав: НБУ оновив офіційний курс

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 39,6738 гривень за 1 євро (+0,0728 грн).

Долар різко подорожчав: НБУ оновив офіційний курс

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 15 копійок до 36,89-36,92 грн/долар (купівля-продаж).

Долар різко подорожчав: НБУ оновив офіційний курс

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 15 копійок до 37,55 гривні за долар.

Прогнози курсу

Міжнародна агенція Fitch Ratings прогнозує стабільний курс долара до гривні. Як зазначається в повідомленні агентства, НБУ знизив відсоткову ставку до 16% з 25% у червні і запровадив політику "керованої гнучкості" обмінного курсу.

"Fitch очікує, що продовження валютних інтервенцій сприятиме підтримці широкої стабільності курсу гривні до долара США у короткостроковій перспективі", - йдеться у прогнозі.

Аналітики фінансової групи ICU вважають, що в Україні вже склалися умови для помірної та керованої девальвації. За прогнозом, курс долара до кінця поточного року може залишитися без змін - на рівні 36,7 гривень. Однак наприкінці 2024 року долар може коштувати 41 гривню.

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