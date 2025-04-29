Долар подорожчав в Україні. Чому це ненадовго

Минулого тижня дефіцит валюти значно збільшився, що змусило НБУ не тільки наростити інтервенції, але й дещо ослабити курс гривні. Але подорожчання долара тимчасове.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU .

Як зазначається в огляді, зменшення продажу валюти бізнесом змусило НБУ збільшити інтервенції майже удвічі до 619 млн доларів, що незначно вище від середнього рівня інтервенцій з початку повномасштабної війни. НБУ ослабив курс гривні на 0,9% до 41,75 грн/долар.



Водночас роздрібний сегмент залишався профіцитним, хоча чистий продаж валюти населенням зменшився до 19 млн доларів.

Прогноз курсу

"Динаміка курсу минулого тижня навряд чи свідчить про готовність чи бажання НБУ і надалі поступово ослаблювати гривню, і найближчим часом ми можемо побачити зворотній рух", - йдеться в огляді.

Як зазначають аналітики, цього тижня настають кінцеві строки сплати низки податків, тож експортери можуть збільшити заведення в країну та продаж валюти.