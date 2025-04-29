ua en ru
Вт, 29 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Долар подорожчав в Україні. Чому це ненадовго

Україна, Вівторок 29 квітня 2025 08:16
UA EN RU
Долар подорожчав в Україні. Чому це ненадовго Фото: долар тимчасово подорожчав в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Минулого тижня дефіцит валюти значно збільшився, що змусило НБУ не тільки наростити інтервенції, але й дещо ослабити курс гривні. Але подорожчання долара тимчасове.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU.

Як зазначається в огляді, зменшення продажу валюти бізнесом змусило НБУ збільшити інтервенції майже удвічі до 619 млн доларів, що незначно вище від середнього рівня інтервенцій з початку повномасштабної війни. НБУ ослабив курс гривні на 0,9% до 41,75 грн/долар.
Долар подорожчав в Україні. Чому це ненадовго

Водночас роздрібний сегмент залишався профіцитним, хоча чистий продаж валюти населенням зменшився до 19 млн доларів.

Прогноз курсу

"Динаміка курсу минулого тижня навряд чи свідчить про готовність чи бажання НБУ і надалі поступово ослаблювати гривню, і найближчим часом ми можемо побачити зворотній рух", - йдеться в огляді.

Як зазначають аналітики, цього тижня настають кінцеві строки сплати низки податків, тож експортери можуть збільшити заведення в країну та продаж валюти.

Динаміка курсу долара

Нагадаємо, курс долара в Україні зростав протягом тижня. Офіційний курс зріс до 41,75 грн/долар. Водночас вже 28 квітня курс впав на міжбанку на 15 копійок, а НБУ знизив курс до 41,74 гривень на 29 квітня.

Раніше аналітики інвесткомпанії ICU відзначали, через значні обсяги міжнародної допомоги Національний банк України отримав можливості тримати курс гривні до долара більш стабільним.

Аналітики покращили прогноз курсу долара на кінець 2025 року до 43,5 гривень в порівнянні з очікуваннями 46 гривень в прогнозі за грудень минулого року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс НБУ
NEWS
Горіла база відпочинку, є поранені: скільки дронів РФ атакували Київ і область вночі
Горіла база відпочинку, є поранені: скільки дронів РФ атакували Київ і область вночі
DAILY
Два дні з артилеристами 44-ї бригади: що відбувається на Запорізькому напрямку
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Два дні з артилеристами 44-ї бригади: що відбувається на Запорізькому напрямку