Долар подорожчав в Україні. Чому це ненадовго
Минулого тижня дефіцит валюти значно збільшився, що змусило НБУ не тільки наростити інтервенції, але й дещо ослабити курс гривні. Але подорожчання долара тимчасове.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU.
Як зазначається в огляді, зменшення продажу валюти бізнесом змусило НБУ збільшити інтервенції майже удвічі до 619 млн доларів, що незначно вище від середнього рівня інтервенцій з початку повномасштабної війни. НБУ ослабив курс гривні на 0,9% до 41,75 грн/долар.
Водночас роздрібний сегмент залишався профіцитним, хоча чистий продаж валюти населенням зменшився до 19 млн доларів.
Прогноз курсу
"Динаміка курсу минулого тижня навряд чи свідчить про готовність чи бажання НБУ і надалі поступово ослаблювати гривню, і найближчим часом ми можемо побачити зворотній рух", - йдеться в огляді.
Як зазначають аналітики, цього тижня настають кінцеві строки сплати низки податків, тож експортери можуть збільшити заведення в країну та продаж валюти.
Динаміка курсу долара
Нагадаємо, курс долара в Україні зростав протягом тижня. Офіційний курс зріс до 41,75 грн/долар. Водночас вже 28 квітня курс впав на міжбанку на 15 копійок, а НБУ знизив курс до 41,74 гривень на 29 квітня.
Раніше аналітики інвесткомпанії ICU відзначали, через значні обсяги міжнародної допомоги Національний банк України отримав можливості тримати курс гривні до долара більш стабільним.
Аналітики покращили прогноз курсу долара на кінець 2025 року до 43,5 гривень в порівнянні з очікуваннями 46 гривень в прогнозі за грудень минулого року.
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