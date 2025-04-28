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Долар подешевшав після тижневого зростання

Україна, Понеділок 28 квітня 2025 15:33
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Долар подешевшав після тижневого зростання Фото: курс долара впав на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Американська валюта подешевшала після зростання чотири торгові дні поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 29 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7441 гривень за 1 долар (-0,0072 грн).
Долар подешевшав після тижневого зростанняbank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 47,3921 гривень за 1 євро (+0,0065 грн).
Долар подешевшав після тижневого зростання

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 15 копійок до 41,66-41,69 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Долар подешевшав після тижневого зростання

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,95 гривень.

Ситуація на ринку

За даними НБУ, банки скоротили ввезення готівкових доларів і євро в Україну в березні 2025 року до 1,059 млрд доларів.

Найбільший попит на валюту в Україні був восени минулого року і січні поточного року. Після цього він знижується.

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