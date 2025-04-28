Долар подешевшав після тижневого зростання
Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Американська валюта подешевшала після зростання чотири торгові дні поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 29 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7441 гривень за 1 долар (-0,0072 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 47,3921 гривень за 1 євро (+0,0065 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс впав на 15 копійок до 41,66-41,69 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,95 гривень.
Ситуація на ринку
За даними НБУ, банки скоротили ввезення готівкових доларів і євро в Україну в березні 2025 року до 1,059 млрд доларів.
Найбільший попит на валюту в Україні був восени минулого року і січні поточного року. Після цього він знижується.
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