Долар подешевшав після тижневого зростання

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Американська валюта подешевшала після зростання чотири торгові дні поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,95 гривень.

На міжбанку сьогодні курс впав на 15 копійок до 41,66-41,69 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс на 29 квітня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,7441 гривень за 1 долар (-0,0072 грн). bank.gov.ua

Ситуація на ринку

За даними НБУ, банки скоротили ввезення готівкових доларів і євро в Україну в березні 2025 року до 1,059 млрд доларів.

Найбільший попит на валюту в Україні був восени минулого року і січні поточного року. Після цього він знижується.

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