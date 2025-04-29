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Доллар подорожал в Украине. Почему это ненадолго

Украина, Вторник 29 апреля 2025 08:16
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Доллар подорожал в Украине. Почему это ненадолго Фото: доллар временно подорожал в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На прошлой неделе дефицит валюты значительно увеличился, что заставило НБУ не только нарастить интервенции, но и несколько ослабить курс гривны. Но подорожание доллара временное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на недельный обзор инвесткомпании ICU.

Как отмечается в обзоре, уменьшение продажи валюты бизнесом заставило НБУ увеличить интервенции почти вдвое до 619 млн долларов, что незначительно выше среднего уровня интервенций с начала полномасштабной войны. НБУ ослабил курс гривны на 0,9% до 41,75 грн/доллар.
Доллар подорожал в Украине. Почему это ненадолго

В то же время розничный сегмент оставался профицитным, хотя чистая продажа валюты населением уменьшилась до 19 млн долларов.

Прогноз курса

"Динамика курса на прошлой неделе вряд ли свидетельствует о готовности или желании НБУ и в дальнейшем постепенно ослаблять гривну, и в ближайшее время мы можем увидеть обратное движение", - говорится в обзоре.

Как отмечают аналитики, на этой неделе наступают конечные сроки уплаты ряда налогов, поэтому экспортеры могут увеличить ввод в страну и продажу валюты.

Динамика курса доллара

Напомним, курс доллара в Украине рос в течение недели. Официальный курс вырос до 41,75 грн/доллар. В то же время уже 28 апреля курс упал на межбанке на 15 копеек, а НБУ снизил курс до 41,74 гривен на 29 апреля.

Ранее аналитики инвесткомпании ICU отмечали, из-за значительных объемов международной помощи Национальный банк Украины получил возможности держать курс гривны к доллару более стабильным.

Аналитики улучшили прогноз курса доллара на конец 2025 года до 43,5 гривен по сравнению с ожиданиями 46 гривен в прогнозе за декабрь прошлого года.

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