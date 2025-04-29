Доллар подорожал в Украине. Почему это ненадолго

На прошлой неделе дефицит валюты значительно увеличился, что заставило НБУ не только нарастить интервенции, но и несколько ослабить курс гривны. Но подорожание доллара временное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на недельный обзор инвесткомпании ICU .

Как отмечается в обзоре, уменьшение продажи валюты бизнесом заставило НБУ увеличить интервенции почти вдвое до 619 млн долларов, что незначительно выше среднего уровня интервенций с начала полномасштабной войны. НБУ ослабил курс гривны на 0,9% до 41,75 грн/доллар.



В то же время розничный сегмент оставался профицитным, хотя чистая продажа валюты населением уменьшилась до 19 млн долларов.

Прогноз курса

"Динамика курса на прошлой неделе вряд ли свидетельствует о готовности или желании НБУ и в дальнейшем постепенно ослаблять гривну, и в ближайшее время мы можем увидеть обратное движение", - говорится в обзоре.

Как отмечают аналитики, на этой неделе наступают конечные сроки уплаты ряда налогов, поэтому экспортеры могут увеличить ввод в страну и продажу валюты.