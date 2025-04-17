Подорожчання долара відкладається? Яким може бути курс до кінця року

Через значні обсяги міжнародної допомоги Національний банк України отримав можливості тримати курс гривні до долара більш стабільним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на макропрогноз інвесткомпанії ICU .

Аналітики покращити прогноз курсу долара на кінець 2025 року до 43,5 гривень в порівнянні з очікуваннями 46 гривень в прогнозі за грудень минулого року. Водночас наприкінці 2026 року очікується курс 47,9 гривень.

"Переглянутий прогноз надходження зовнішньої фінансової допомоги, який розкрито в меморандумі МВФ, - це значний позитив для України. Пакет фінансової допомоги збільшено на 15 млрд доларів порівняно з грудневим планом, а надходження коштів буде більшою мірою, ніж планувалося раніше, зміщено на 2025 рік",- йдеться в прогнозі.

Таким чином Україна отримає понад 50 млрд доларів цьогоріч, тож резерви НБУ різко зростуть, а центральний банк матиме більше ресурсів, щоб підтримувати курс гривні. "Тож ми підвищуємо прогноз курсу гривні наприкінці 2025 року до 43,5 грн/долар", - пишуть аналітики.

Проблеми 2025-2026 років

За очікуваннями, збільшення пакету допомоги дає Україні більше часу, щоб знизити дисбаланси зовнішніх рахунків.

"Ключові виклики в частині зовнішніх рахунків, із якими доведеться мати справу найближчим часом, - це рекордний дефіцит поточного рахунку, значні відпливи іноземної готівки з банків та великий обсяг залучених до війни іноземних кредитів, термін яких сплив. Якщо обсяги зовнішньої допомоги в майбутньому різко скоротяться, то НБУ змушений буде вдатися до різкого послаблення гривні", - йдеться в огляді.

Дефіцит державного бюджету цьогоріч буде майже повністю профінансовано зовнішньою допомогою, хоча плани з видатків можуть бути збільшені в третьому кварталі 2025 року. Проте джерела фінансування дефіциту бюджету у 2026 році наразі не є достатніми, зазначають аналітики ICU.

Прогнози базуються на припущенні, що баланс безпекових ризиків в Україні залишиться практично незмінним у наступні 12 місяців.

"За нашими очікуваннями, навіть якщо найближчим часом буде досягнуто угоди про припинення вогню, інтенсивність бойових дій на лінії фронту та обстрілів інфраструктури не знизиться кардинально. Бізнесу та домогосподарствам доведеться жити та працювати в умовах невизначеності, що впливатиме на їхні настрої, в тому числі споживчі та інвестиційні рішення", - йдеться в макропрогнозі.

Курс в бюджеті

У бюджет на 2025 рік закладено середній курс на рівні 45,0 грн/долар. У червні Кабмін схвалив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. Уряд очікує зростання середнього курсу долара :

2025 року до 45,0 гривень (45,6 на грудень),

2026 року до 46,5 гривень (45,9 на грудень),

2027 року до 46,4 гривні (46,2 на грудень).

Проте цифри бюджету не є ані прогнозом, ані орієнтиром для НБУ, який відповідає Україні за валютно-курсову політику.