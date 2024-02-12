Долар подорожчав на початку тижня: свіжі курси валют в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України зріс на початку тижня. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 12 лютого середній курс продажу долара в Україні зріс на 15 копійок до 38,20 гривень, курс євро зріс на 25 копійок до 41,25 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,70 гривні, євро по 40,80 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 37,74-37,76 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 7 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Долар протягом минулого тижня вагався у вузькому діапазоні.

Офіційний курс на 12 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 37,6234 грн за 1 долар (+0,0527 грн). Курс євро становитиме 40,5129 гривень за 1 євро (+0,1000 грн).

Прогноз на тиждень

Ситуація на валютному ринку протягом 12-18 лютого багато в чому залежатиме від попиту на валюту, активності НБУ на міжбанку, частоти та обсягів валютних інтервенцій, сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

Лєсовий вважає, що наразі міжнародних валютних резервів України більш ніж достатньо (близько 38 млрд доларів), щоб зберегти стабільність на ринку з періодичним втручанням НБУ.

За його словами, "інформаційний тиск на ринок може бути досить потужним, а суспільні настрої далеко не оптимістичні, проте регулятору під силу ефективно приборкати нові об'єктивні виклики".