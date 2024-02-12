ua en ru
Пн, 12 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Доллар подорожал в начале недели: свежие курсы валют в обменниках

Украина, Понедельник 12 февраля 2024 10:15
UA EN RU
Доллар подорожал в начале недели: свежие курсы валют в обменниках Фото: курс доллара вырос на 15 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины вырос в начале недели. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 12 февраля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 15 копеек до 38,20 гривен, курс евро вырос на 25 копеек до 41,25 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,70 гривен, евро по 40,80 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,74-37,76 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 7 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Доллар в течение прошлой недели колебался в узком диапазоне.

Официальный курс на 12 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 37,6234 гривен за 1 доллар (+0,0527 грн). Курс евро составит 40,5129 гривен за 1 евро (+0,1000 грн).

Прогноз на неделю

Ситуация на валютном рынке в течение 12-18 февраля во многом будет зависеть от спроса на валюту, активности НБУ на межбанке, частоты и объемов валютных интервенций, сказал РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

Лесовой считает, что в настоящее время международных валютных резервов Украины более чем достаточно (около 38 млрд долларов), чтобы сохранить стабильность на рынке, с периодическим вмешательством НБУ.

По его словам, "информационное давление на рынок может быть достаточно мощным, а общественные настроения далеко не оптимистичными, однако регулятору по силам эффективно обуздать новые объективные вызовы".

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро
NEWS
Арктический воздух принесет в Украину похолодание и морозы до 15 градусов
Арктический воздух принесет в Украину похолодание и морозы до 15 градусов
DAILY
Штаты на паузе. Хватит ли Украине оружия и денег без американской помощи
Милан Лелич, Юрий Дощатов, Юлия Акимова Штаты на паузе. Хватит ли Украине оружия и денег без американской помощи