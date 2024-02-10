Чого очікувати від курсу долара наступного тижня: прогноз банкіра

Ситуація на валютному ринку протягом 12-18 лютого багато в чому залежатиме від попиту на валюту, активності НБУ на міжбанку, частоти та обсягів валютних інтервенцій, що покликані встановити рівновагу між попитом і пропозицією.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.

"За нашими оцінками, протягом лютого обсяг інтервенцій може скласти до 2,5-3 млрд доларів, що є досить типовим для останніх кількох місяців", - сказав він.

Лєсовий вважає, що наразі міжнародних валютних резервів України більш ніж достатньо (близько 38 млрд доларів), щоб зберегти стабільність на ринку, з періодичним втручанням НБУ на міжбанк.

"Однак варто сказати, що ринок неабияк вгамує чітка і зрозуміла періодичність макрофінансової допомоги. Йдеться про терміни отримання фінансування та загальний річний обсяг, який включатиме можливу фінпідтримку від США, інших країн-партнерів та МВФ", - сказав він.

На його думку, наприклад, таким "заспокійливим" може стати чотирирічна програма підтримки від ЄС на 50 млрд євро та очікуваний березневий транш у 4,5 млрд євро.

Лєсовий нагадав, що саме завдяки макрофіну у 2024 році Україна розраховує покрити левову частку видатків держбюджету, а щомісячна потреба в макрофіні оцінюється на рівні 3 млрд доларів.

"Щодо інших факторів, що можуть позначитися на ринку, то варто зробити акцент на інформаційній складовій: психологічний стан суспільства протягом двох місяців є досить розхитаним. А надмірні емоції, як відомо, діють завжди всупереч логіці та розрахункам. Тому гадаю важливим стане збереження психічної стійкості та запобігання будь-яким панічним та ажіотажним настроям на ринку", - сказав він.

Прогноз курсів

Банкір прогнозує, що 12 по 18 лютого зміни курсів валют будуть частими, різнобічними, але незначними; ринку не загрожують аритмічні курсові стрибки. За його словами на міжбанку курсові коливання будуть 37,5-38,5 грн/долар та 40-42 грн/євро.

Формування курсів на готівковому ринку, як протягом всього періоду дії режиму "керованої гнучкості", відбуватиметься на базі курсів міжбанку. На готівковому ринку очікується коридор змін в 37,8-39 грн/долар та 41-43 грн/євро.

"Отже, можемо припустити, що ситуація на валютному ринку не вийде з-під контролю. Звісно, що інформаційний тиск на ринок може бути досить потужним, а суспільні настрої далеко не оптимістичними, проте, на мій погляд, регулятору до снаги ефективно приборкати нові об’єктивні виклики", - резюмував Лєсовий.