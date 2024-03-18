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Долар подорожчав на початку тижня: обмінні пункти виставили курси валют

Фото: курс долара виріс на 20 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України зростає на початку тижня. Зростання долара викликане підвищенням котирувань на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 18 березня середній курс продажу долара в Україні зріс на 20 копійок до 38,95 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 42,65 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 38,45 гривні, євро по 41,95 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 38,81 - 38,84 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 3 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму.

Офіційний курс на 18 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,7998 грн за 1 долар (+0,1144 грн). Попередній максимум було зафіксовано лише 14 березня – 38,7878 гривень за 1 долар.

Курс євро становитиме 42,2452 гривень за 1 євро (-0,0418 грн).

Прогноз курсу

Як заявив у коментарі РБК-Україна, Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, з 18 по 24 березня загальна ситуація на валютному ринку України не зазнає глобальних змін. Стрибки курсів будуть частими, але не надто значними.

Щодо основних показників ринку, то вони будуть наступними: коридори валютних змін: 38-39 грн/долар та 41-42,5 грн/євро (міжбанк), 38,5-39,5 грн/долар та 41-43 грн/ євро (готівковий ринок).

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