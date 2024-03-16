Що буде з курсом долара наступного тижня: прогноз банкіра
З 18 по 24 березня загальна ситуація на валютному ринку України не зазнає глобальних змін. Зміни курсів будуть частими, але не надто значними.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку.
За його словами, з одного боку ринок перебуватиме під впливом режиму "керованої гнучкості" (вільне курсоутворення на міжбанку за тактики регулятора на гасіння надмірного попиту через валютні інтервенції), а з іншого - цілком можливо, що поступово реалізовуватиметься тактика на максимальне зближення безготівкового і готівкових курсів валют.
"На перший погляд, на ринку відбуватиметься щоденний хаос зміни курсів, проте у глобальному значенні часті зміни не стануть перешкодою для нормального функціонування ринку і тим більше не нестимуть жодної загрози (часті різновекторні зміни будуть незначними). Натомість це якраз свідчитиме про нормальний стан ринку, де курсоутворення майже цілком залежить від рівня попиту", - сказав Лєсовий.
Крім того, за аналогією останніх кількох місяців, на готівковому ринку курсоутворення базуватиметься на курсових показниках міжбанку з додаванням комісії фінустанов, додав банкір.
Як зазначив експерт, також спостерігатиметься конкуренція курсів купівлі на готівковому ринку: різниця між курсами купівлі банків і обмінних пунктів складе 0,1-0,2 грн. Проте подальше зближення курсів міжбанку і готівкового ринку можливе лише в умовах превалювання пропозиції над попитом.
Щодо основних показників ринку, то вони будуть такими:
- Коридори валютних змін: 38-39 грн/долар та 41-42,5 грн/євро (міжбанк), 38,5-39,5 грн/долар та 41-43 грн/євро (готівковий ринок);
- Різниця між курсами купівлі та продажу у банках складе до 0,6 грн за долар, до 1 грн за євро, в обмінних пунктах - до 1 грн за долар, до 1,3 грн за євро.
"Загалом можна очікувати, що наступний тиждень (як і до кінця березня) не стане якимсь унікальним чи непередбачуваним: уже тривалий час валютний ринок живе в напівліберальній парадигмі, отже попри часті лайтові курсові зміни, вони все ж не зашкодять його загальній архітектурі", - констатував Лєсовий.
Нагадаємо, курс долара значно зріс за останній тиждень. Офіційний курс долара двічі оновлював історичний максимум. НБУ встановив на 18 березня курс на рівні 38,7998 грн/долар.
Фінансові аналітики, банкіри та населення очікують зростання курсу долара протягом найближчого року. Фінансові аналітики у березні 2024 року погіршили прогноз щодо курсу долара протягом наступних 12 місяців до 41,13 грн/долар. У січні вони чекали на курс 40,29 грн/долар.