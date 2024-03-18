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Доллар подорожал в начале недели: обменные пункты выставили курсы валют

Фото: курс доллара вырос на 20 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины растет в начале недели. Рост доллара вызван повышением котировок на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 18 марта средний курс продажи доллара в Украине вырос на 20 копеек до 38,95 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 42,65 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,45 гривен, евро по 41,95 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 38,81 - 38,84 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне до исторического максимума.

Официальный курс на 18 марта 2024 года установлен на таком уровне: 38,7998 гривен за 1 доллар (+0,1144 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован только 14 марта - 38,7878 гривен за 1 доллар.

Курс евро составит 42,2452 гривен за 1 евро (-0,0418 грн).

Прогноз курса

Как заявил в комментарии РБК-Украина, Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, с 18 по 24 марта общая ситуация на валютном рынке Украины не подвергнется глобальным изменениям. Скачки курсов будут частыми, но не слишком значительными.

Что касается основных показателей рынка, то они будут следующими: коридоры валютных изменений: 38-39 грн/доллар и 41-42,5 грн/евро (межбанк), 38,5-39,5 грн/доллар и 41-43 грн/евро (наличный рынок).

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