Долар подорожчав після трьох днів зниження

Офіційний курс на 18 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,1941 гривень за 1 долар (+0,0189 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,7738 гривень за 1 євро (+0,1171 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 3 копійки до 41,20-41,23 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку долар впав до 41,40 гривень, євро зріс до 49,10 гривень.