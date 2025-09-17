UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Долар подорожчав після трьох днів зниження

Фото: курс долара зріс на 2 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після трьох днів зниження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 18 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,1941 гривень за 1 долар (+0,0189 грн).

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,7738 гривень за 1 євро (+0,1171 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 3 копійки до 41,20-41,23 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку долар впав до 41,40 гривень, євро зріс до 49,10 гривень.

 

Прогноз курсу

Як зазначають в інвесткомпанії ICU, гривня поки що залишається стабільною поблизу 41,3 за долар.

За оцінками ICU, Нацбанк почувається комфортно в нинішніх умовах. Великі міжнародні резерви дають йому змогу й надалі обмежувати інтервенції та утримувати курс поблизу поточних рівнів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс євро