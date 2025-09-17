Доллар подорожал после трех дней снижения

Официальный курс на 18 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,1941 гривен за 1 доллар (+0,0189 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,7738 гривен за 1 евро (+0,1171 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 3 копейки до 41,20-41,23 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке доллар упал до 41,40 гривен, евро вырос до 49,10 гривен.