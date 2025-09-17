ua en ru
Доллар подорожал после трех дней снижения

Украина, Среда 17 сентября 2025 15:40
Доллар подорожал после трех дней снижения Фото: курс доллара вырос на 2 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после трех дней снижения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 18 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,1941 гривен за 1 доллар (+0,0189 грн).
Официальный курс евро составит 48,7738 гривен за 1 евро (+0,1171 грн).
На межбанке сегодня курс вырос на 3 копейки до 41,20-41,23 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
На наличном рынке доллар упал до 41,40 гривен, евро вырос до 49,10 гривен.

Прогноз курса

Как отмечают в инвесткомпании ICU, гривна пока остается стабильной вблизи 41,3 за доллар.

По оценкам ICU, Нацбанк чувствует себя комфортно в нынешних условиях. Большие международные резервы позволяют ему и в дальнейшем ограничивать интервенции и удерживать курс вблизи текущих уровней.

