Долар подорожчав після різкого зниження: НБУ оновив офіційний курс

Офіційний курс на 2 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 37,6047 грн за 1 долар (+0,0420 грн).

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Курс євро становитиме 40,6695 гривень за 1 євро (-0,0372 грн).

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На міжбанку сьогодні курс виріс на 5 копійок до 37,60-37,63 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 5 копійок до 38,20 грн/долар.

Ситуація на ринку

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) у січні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,533 млрд доларів. Це менше на 28,7%, ніж у грудні минулого року (3,553 млрд доларів).

Однак у січні Україна майже не отримувала міжнародної допомоги, за винятком 390 млн доларів від Японії. НБУ називає це "ризиками ритмічності" надходження допомоги і заявляє, що вони реалізувалися вже у грудні 2023 року.

ЄС схвалив пакет допомоги Україні на 50 млрд євро, і перший транш на 4,5 млрд євро очікується в березні.