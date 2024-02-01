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Доллар подорожал после резкого снижения: НБУ обновил официальный курс

Фото: курс доллара вырос на 4 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара. Доллар подорожал после резкого падения накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 2 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 37,6047 гривен за 1 доллар (+0,0420 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 40,6695 гривен за 1 евро (-0,0372 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 5 копеек до 37,60-37,63 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 5 копеек до 38,20 грн/доллар.

Ситуация на рынке

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в январе 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 2,533 млрд. долларов. Это меньше на 28,7%, чем в декабре прошлого года (3,553 млрд. долларов).

Однако в январе Украина почти не получала международную помощь, за исключением 390 млн долларов от Японии. НБУ называет это "рисками ритмичности" поступления помощи и заявляет, что они реализовались уже в декабре 2023 года.

ЕС одобрил пакет помощи Украине на 50 млрд евро, и первый транш на 4,5 млрд евро ожидается в марте.

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