Долар подорожчав: обмінники виставили нові курси валют

На ранок 11 липня середній курс продажу долара в Україні зріс на 5 копійок до 41,05 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 44,60 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,55 грн, євро по 43,70 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 40,84-40,86 грн/долар (купівля-продаж) – зростання на 8 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після історичного максимуму.

Офіційний курс на 11 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,7146 грн за 1 долар (-0,0516 грн).

Курс євро становитиме 44,0776 гривень за 1 євро (-0,0070 грн).

Прогноз курсу

Сергій Фурса з інвесткомпанії Dragon Capital прогнозує, що у другому півріччі офіційний курс долара перебуватиме у діапазоні 41-42 гривень.

За його словами, варто очікувати планового та контрольованого зростання курсу долара, якого потребує економіка.