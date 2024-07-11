Доллар подорожал: обменники выставили новые курсы валют

По состоянию на утро 11 июля средний курс продажи доллара в Украине вырос на 5 копеек до 41,05 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 44,60 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 40,55 гривен, евро по 43,70 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 40,84-40,86 грн/доллар (покупка-продажа) -рост на 8 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после исторического максимума.

Официальный курс на 11 июля 2024 года установлен на таком уровне: 40,7146 гривен за 1 доллар (-0,0516 грн).

Курс евро составит 44,0776 гривен за 1 евро (-0,0070 грн).

Прогноз курса

Сергей Фурса из инвесткомпании Dragon Capital прогнозирует, что во втором полугодии официальный курс доллара будет находиться в диапазоне 41-42 гривен.

По его словам, стоит ожидать планового и контролируемого роста курса доллара, в котором нуждается экономика.