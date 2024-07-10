НБУ знизив курс долара після історичного максимуму

Національний банк України знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 11 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 40,7146 грн за 1 долар (-0,0516 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 44,0776 гривень за 1 євро (-0,0070 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 5 копійок до 40,76-40,78 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,05 гривні.

Валютні заощадження українців

За даними НБУ, у травні понад третину вкладів (35,6%) населення у банках були у доларах та євро. Загалом у баках зберігалося 1 трлн 266 млрд гривень.

Банки платили за новими гривневими вкладами в середньому 11,0% річних, а валютним депозитам банки дають лише 1,0% річних.