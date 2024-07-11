Падіння гривні: що спричиняє валютну нестабільність та чим це загрожує

Що буде далі – читайте в огляді журналістки РБК-Україна Катерини Мартинчук.

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Що відбувається з гривнею

З 9 червня до 10 липня 2024 року гривня девальвувала на 61 копійку щодо долара США. За офіційним курсом Національного банку України станом на 9 червня курс гривні становив 40,15 грн/дол., а до 10 липня він впав до 40,76 грн/дол. Цей місяць характеризувався зниженням надходжень валютної виручки від експортерів та підпищеним попитом на іноземну валюту.

Джерело: НБУ

За даними керівника служби продажу казначейських продуктів банку "Авангард" Юрія Крохмаля, в червні волатильність курсу долара на міжбанківському ринку була обмежена коридором 40,10 – 40,90. При цьому регулятор брав активну участь в роботі ринку. НБУ задовольняв весь надлишковий попит, допускаючи при цьому помірні коливання курсу.

"Як правило, літній період є відносно спокійним, що також сприяє помірній волатильності. Дії НБУ на ринку принципово не змінились. Валютна лібералізація не призвела до якогось надмірного тиску на курс, який був би проблемою для регулятора", - констатує співрозмовник видання.

Керівник аналітичного відділу інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій зниження курсу гривні пояснює цілеспрямованою політикою центробанка – саме під його повним контролем знаходиться валютний курс. При цьому девальваційним фактором виступає дефіцитний торгівельний баланс України, який продовжує погіршуватись.

"Ми бачимо, що основна стаття експорту останніх років – це сільськогосподарська продукція. І протягом червня ми спостерігали помітне падіння обсягів експорту, тому що запаси від минулорічного урожаю поступово вичерпуються", - розказує аналітик.

Скоріш за все, в липні побачимо аналогічну тенденцію - обсяги експорту будуть зменшуватися. Відповідно, можна очікувати помітного зростання імпорту, в першу чергу продукції машинобудування. Це дещо погіршує торгівельний баланс. Тож попит на валюту залишатиметься досить високим.

Перспективи гривні

Швидше за все в другому півріччі курс гривні знаходитиметься в діапазоні 41-42 за долар. Але, знову ж таки, варто чекати планового та контрольованого зниження курсу, якого потребує економіка, прогнозує заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса.

Липень же обіцяє бути спокійним з точки зору волатильності. І якщо орієнтуватись на комунікацію від НБУ, то різких змін не передбачається. При цьому можливе продовження девальвації помірними темпами. З високою ймовірністю курс не вийде за рамки діапазону 40,00 – 41,25, прогнозує Юрій Крохмаль.

Джерело: Getty Images

Як девальвація впливає на споживачів та бізнес

Девальвація гривні може мати низку негативних наслідків для споживачів. По-перше, зростання курсу долара призводить до подорожчання імпортних товарів, що в свою чергу веде до загального зростання цін на товари та послуги. По-друге, номінальні доходи українців можуть зростати, але через інфляцію їх купівельна спроможність знижується. Це означає, що люди зможуть купувати менше товарів та послуг, ніж раніше.

Зниження доходів та зростання цін можуть призвести до зростання бідності, особливо серед вразливих верств населення. Нарешті, заощадження в гривні втрачають свою вартість внаслідок девальвації, що може спонукати людей конвертувати свої заощадження в іноземну валюту, чим ще більше тиснути на курс гривні.

Разом з тим, заспокоює Сергій Фурса, наразі маємо дуже помірну девальвацію. Тож різкого росту цін на продукти не буде.

Але девальвація підвищить витрати бізнесів на імпортовані товари та сировину, що призведе до зростання цін на кінцеву продукцію і послуги, а також зменшить прибутковість компаній, орієнтованих на внутрішній ринок.