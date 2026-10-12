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Доллар подорожал в обменниках, а евро подешевел в части банков: курс валют на 12 октября

10:25 12.10.2026 Пн
3 мин
aimg Анастасия Мацепа
Доллар подорожал в обменниках, а евро подешевел в части банков: курс валют на 12 октября Фото: банки и обменники обновили курсы валют (коллаж РБК-Украина)
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В понедельник, 12 октября, в обменниках выросли курсы покупки и продажи доллара и евро по сравнению с пятницей. В банках изменения различаются в зависимости от учреждения и способа обмена.

Где сегодня выгоднее всего купить иностранную валюту, по какому курсу ее принимают банки и сколько стоят 1000 долларов, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По актуальным данным Minfin, доллар в обменниках покупают по 44,92 грн (+2 копейки), а продают по 45,10 грн (+6 копеек) по сравнению с 9 октября.

Евро тоже подорожал. Курс покупки повысился на 5 копеек – до 50,65 грн., а продажи – на 5 копеек, до 50,90 грн.

Доллар подорожал в обменниках, а евро подешевел в части банков: курс валют на 12 октября
Фото: курс валют в обменниках 12 октября (инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

В ПриватБанке курс доллара остался неизменным: в отделениях валюту продают по 45,10 грн (без изменений), а для карт – по 45,04 грн (без изменений). В то же время евро в отделениях подешевел на 10 копеек – до 50,70 грн (–10 копеек). Для карт курс продаж остался на уровне 50,76 грн (без изменений).

В Ощадбанке доллар в ''Мобильном Ощаде'' стоит 45,10 грн (+5 копеек), а для карт – 45,25 грн (+5 копеек). Евро в приложении продают по 50,80 грн (+12 копеек), а для карт – по 50,95 грн (+10 копеек).

В ''ПУМБ'' доллар в наличном обмене и по коммерческому курсу продают по 45,30 грн (без изменений). Курс покупки доллара составляет 44,70 грн при наличном обмене (без изменений) и 44,80 грн по коммерческому курсу (без изменений). Евро в наличном обмене банка стоит 51,00 грн (без изменений), а курс его покупки составляет 50,30 грн (без изменений).

В Monobank курс продажи доллара не изменился и составляет 45,03 грн (без изменений), а покупки – 44,70 грн (без изменений). Евро продают по 50,75 грн (без изменений), в то время как курс покупки снизился на 7 копеек – до 50,05 грн (–7 копеек).

Доллар подорожал в обменниках, а евро подешевел в части банков: курс валют на 12 октября
Фото: курсы валют в банках 12 октября (инфографика РБК-Украина)

Где сегодня выгоднее всего купить валюту

Среди приведенных банков самый низкий курс продажи доллара предлагает Monobank – 45,03 грн. В ПриватБанке для карт он составляет 45,04 грн. В отделениях ПриватБанка и в ''Мобильном Ощаде'' доллар продают по 45,10 грн. В Ощадбанке для карт курс равняется 45,25 грн, а в ПУМБ – 45,30 грн.

Евро дешевле всего покупать в отделениях ПриватБанка – по 50,70 грн. В Monobank курс составляет 50,75 грн, а для карт ПриватБанка – 50,76 грн. В Ощадбанке евро продают по 50,80 грн в ''Мобильном Ощаде'' и по 50,95 грн для карт. У ПУМБ курс составляет 51,00 грн.

Где выгоднее сдать валюту

Самый высокий курс покупки доллара среди приведенных банков предлагает ПУМБ по коммерческому курсу – 44,80 грн. В Ощадбанке в ''Мобильном Ощаде'' доллар принимают по 44,75 грн. По 44,70 грн предлагают Monobank, Ощадбанк для карт и ПУМБ по наличному курсу.

Евро выгоднее всего сдать в ПУМБ – по 50,30 грн. В Ощадбанке в ''Мобильном Ощаде'' и Monobank курс покупки составляет 50,05 грн. Для карт Ощадбанка он равен 50,00 грн, а для карт ПриватБанка – 50,01 грн. В отделениях ПриватБанка за евро предлагается 49,70 грн.

Сколько стоят 1000 долларов в банках

  • Monobank – 45 030 грн.
  • ПриватБанк (для карт) – 45 040 грн.
  • ПриватБанк (в отделениях) – 45 100 грн.
  • Ощадбанк (''Мобильный Ощад'') – 45 100 грн.
  • Ощадбанк (для карт) – 45 250 грн.
  • ПУМБ – 45300 грн.

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