ua en ru
Пт, 09 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар і євро зросли: курс НБУ на 12 жовтня та хто і як рахує інфляцію

15:55 09.10.2026 Пт
2 хв
aimg Анастасія Мацепа
Долар і євро зросли: курс НБУ на 12 жовтня та хто і як рахує інфляцію Фото: НБУ оновив офіційний курс долара та євро (Getty Images)
Не чекай змін - готуйся до них! Фільтруй валютні коливання з РБК-Україна у Google

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до іноземних валют на понеділок, 12 жовтня. Після попереднього зниження обидві основні валюти подорожчали.

Які ціни на валюту встановив регулятор та як формується індекс споживчих цін в Україні, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На 12 жовтня НБУ встановив курс долара на рівні 44,88 грн, що на 3 копійки більше, ніж 9 жовтня. Тоді американська валюта коштувала 44,85 грн.

Офіційний курс євро також зріс – на 18 копійок. Якщо 9 жовтня європейська валюта коштувала 50,13 грн, то на понеділок, 12 жовтня, НБУ встановив курс на рівні 50,31 грн.

Долар і євро зросли: курс НБУ на 12 жовтня та хто і як рахує інфляцію
Фото: курс валют НБУ на 12 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Де найвигідніше купити валюту 9 жовтня: курси долара і євро в банках та обмінниках

Хто і як розраховує інфляцію в Україні

Як повідомив Національний банк України, індекс споживчих цін (ІСЦ), який відображає динаміку вартості товарів і послуг, розраховує Державна служба статистики України.

Щомісяця фахівці Держстату відстежують зміни цін у різних регіонах країни. Для розрахунку використовують понад 300 найменувань товарів і послуг, зокрема продуктів харчування, побутової техніки, одягу, транспортних перевезень і комунальних послуг.

Оскільки товари та послуги мають різну вартість і частоту споживання, кожна позиція отримує свою вагу під час розрахунку індексу. Завдяки цьому ІСЦ відображає загальну динаміку споживчих цін.

Читайте також: Пів відсотка для стійкості: навіщо НБУ підвищив облікову ставку до 16%

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Національний банк України Курс долара Курс євро
Новини
Світло вимикатимуть частіше: в Україні посилили графіки на 9 жовтня
Світло вимикатимуть частіше: в Україні посилили графіки на 9 жовтня
Аналітика
Заміновані шляхи та "живий щит": що насправді відбувається в окупованих Олешках
Анастасія Рокитна, Юлія Акимова Заміновані шляхи та "живий щит": що насправді відбувається в окупованих Олешках