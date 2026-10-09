Долар і євро зросли: курс НБУ на 12 жовтня та хто і як рахує інфляцію

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до іноземних валют на понеділок, 12 жовтня. Після попереднього зниження обидві основні валюти подорожчали.

Які ціни на валюту встановив регулятор та як формується індекс споживчих цін в Україні, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На 12 жовтня НБУ встановив курс долара на рівні 44,88 грн, що на 3 копійки більше, ніж 9 жовтня. Тоді американська валюта коштувала 44,85 грн.

Офіційний курс євро також зріс – на 18 копійок. Якщо 9 жовтня європейська валюта коштувала 50,13 грн, то на понеділок, 12 жовтня, НБУ встановив курс на рівні 50,31 грн.

Фото: курс валют НБУ на 12 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

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Хто і як розраховує інфляцію в Україні

Як повідомив Національний банк України, індекс споживчих цін (ІСЦ), який відображає динаміку вартості товарів і послуг, розраховує Державна служба статистики України.

Щомісяця фахівці Держстату відстежують зміни цін у різних регіонах країни. Для розрахунку використовують понад 300 найменувань товарів і послуг, зокрема продуктів харчування, побутової техніки, одягу, транспортних перевезень і комунальних послуг.

Оскільки товари та послуги мають різну вартість і частоту споживання, кожна позиція отримує свою вагу під час розрахунку індексу. Завдяки цьому ІСЦ відображає загальну динаміку споживчих цін.

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