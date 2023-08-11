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Долар подорожчав наприкінці тижня: актуальні курси валют в обмінниках

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Україна, П'ятниця 11 серпня 2023 11:08
Долар подорожчав наприкінці тижня: актуальні курси валют в обмінниках Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України зростає наприкінці тижня. Єдина європейська валюта подорожчала значно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 11 серпня середній курс долара Україною зріс на 5 копійок до 37,55 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 41,65 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,00 гривні, євро по 40,95 гривні.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 11 серпня становить 40,284 гривні за євро (+0,1646 гривні).

Долар подорожчав наприкінці тижня: актуальні курси валют в обмінниках

Зношені та старі купюри

У НБУ заявили, що спільні зусилля центробанку та учасників ринку призвели до нормалізації ситуації з обміном готівкової іноземної валюти.

Як зазначив заступник голови НБУ Олексій Шабан, тепер завдання практично продемонструвати клієнтам, що всі справжні банкноти іноземної валюти мають однаковий еквівалент вартості незалежно від року випуску або дизайну.

Нагадаємо, у травні в Україні виникла проблема додаткових комісій банків та обмінних пунктів, які вони встановлюють за прийом нібито зношених доларових купюр або банкнот попередніх років випуску.

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