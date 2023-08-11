ua en ru
Пт, 11 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Доллар подорожал в конце недели: актуальные курсы валют в обменниках

Новина українською →
Украина, Пятница 11 августа 2023 11:08
Доллар подорожал в конце недели: актуальные курсы валют в обменниках Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины растет в конце недели. Единая европейская валюта подорожала более значительно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 11 августа средний курс доллара по Украине вырос на 5 копеек до 37,55 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 41,65 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,00 гривен, евро по 40,95 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 11 августа составляет 40,284 гривен за евро (+0,1646 гривен).

Доллар подорожал в конце недели: актуальные курсы валют в обменниках

Изношенные и старые купюры

В НБУ заявили, что совместные усилия центробанка и участников рынка привели к нормализации ситуации с обменом наличной иностранной валюты.

Как отметил замглавы НБУ Алексей Шабан, теперь задача на практике продемонстрировать клиентам, что все подлинные банкноты иностранной валюты имеют одинаковый эквивалент стоимости вне зависимости от года выпуска или дизайна.

Напомним, в мае в Украине возникла проблема дополнительных комиссий банков и обменных пунктов, которые они устанавливают за прием якобы изношенных долларовых купюр или банкнот предыдущих лет выпуска.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро
NEWS
В Киеве раздались громкие взрывы, работает ПВО
В Киеве раздались громкие взрывы, работает ПВО
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины