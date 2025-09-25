UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Долар подорожчав до максимуму з середини серпня

Фото: курс долара зріс на 8 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив долар до гривні. Долар подорожчав до максимуму з середини серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 26 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4939 гривень за 1 долар (+0,0834 грн).

Вищим курс був 14 серпня - 41,5149 грн/долар.

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,7118 гривень за 1 євро (+0,0545 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 6 копійок до 41,46-41,49 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку долар зріс до 41,65 гривень, євро впав до 49,05 гривень.

 

Попит на долари та євро

Дані НБУ свідчать, що ситуація на валютному ринку знову змінилася. У серпні 2025 року в Україну ввезли готівкових доларів більше, ніж євро.

Це підтверджується статистикою щодо готівкового валютного ринку. Частка доларів у валютному обсязі постійно знижувалася з початку року. Однак у серпні українці повернулися до скуповування доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс євро