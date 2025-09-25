Долар подорожчав до максимуму з середини серпня

Попит на долари та євро

Дані НБУ свідчать, що ситуація на валютному ринку знову змінилася. У серпні 2025 року в Україну ввезли готівкових доларів більше, ніж євро.

Це підтверджується статистикою щодо готівкового валютного ринку. Частка доларів у валютному обсязі постійно знижувалася з початку року. Однак у серпні українці повернулися до скуповування доларів.