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Долар подорожчав: курс валют у найбільших банках та обмінниках 7 серпня

10:35 07.08.2026 Пт
3 хв
Де сьогодні найвигідніше купити та продати долари і євро?
aimg Анастасія Мацепа
Долар подорожчав: курс валют у найбільших банках та обмінниках 7 серпня Фото: банки та обмінники оновили курс валют (колаж РБК-Україна)
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Банки та обмінники оновили курс валют на 7 серпня. Після кількох днів зниження долар знову почав дорожчати, тоді як євро продовжив поступове зростання.

Які курси пропонують обмінники та в яких банках можна найвигідніше обміняти валюту, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • В обмінниках: долар продають у середньому по 44,78 грн, євро – по 51,66 грн.
  • У банках: долар можна купити від 44,90 грн, євро – від 51,95 грн.
  • Найдешевший долар: пропонують ПУМБ (комерційний курс) та ПриватБанк у відділеннях.
  • Найвигідніше продати валюту: можна в Ощадбанку, Monobank та ПУМБ.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, станом на ранок 7 серпня середній курс долара в обмінниках становить 44,78 (+3 коп.) грн для продажу та 44,67 (+2 коп.) грн для купівлі.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 51,66 (+1 коп.) грн, а купують – по 51,47 (+2 коп.) грн.

Долар подорожчав: курс валют у найбільших банках та обмінниках 7 серпня

Фото: курс валют в обмінниках на 7 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Долар і євро додали в ціні: курс НБУ на 7 серпня та чи очікується підвищення попиту на валюту

Курс валют у банках

Банки сьогодні продають долари за середнім курсом 44,99 (+7 коп.) грн, а купують – по 44,54 (+6 коп.) грн.

Євро ж у банках можна купити по 52,03 (+3 коп.) грн, а здати – по 51,35 (+10 коп.) грн.

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,95 (+5 коп.) грн, а курс для карток становить 45,04 (+20 коп.) грн. Купити євро у відділеннях можна по 51,95 (без змін) грн, а для карток курс становить 52,08 (без змін) грн.

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,95 (+10 коп.) грн, а для карток – по 45,10 (+10 коп.) грн. Євро у мобільному застосунку можна купити по 52,00 (+10 коп.) грн, а для карток – по 52,10 (+10 коп.) грн.

''ПУМБ'' продає долари у відділеннях по 45,10 (без змін) грн, а за комерційним курсом – по 44,90 (без змін) грн. Євро у касах банку можна купити по 52,10 (без змін) грн.

Monobank продає долари по 45,00 (+17 коп.) грн, а євро – по 52,02 (-3 коп.) грн.

Долар подорожчав: курс валют у найбільших банках та обмінниках 7 серпня

Фото: курс валют у банках (продаж) на 7 серпня (Інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту?

Серед найбільших банків найвигідніше купувати долар сьогодні можна за комерційним курсом ПУМБ – 44,90 грн. Такий самий курс у відділеннях ПриватБанку. Далі йдуть Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 44,95 грн, а найдорожче долар продають Monobank та карткові сервіси Ощадбанку – по 45,00-45,10 грн.

Якщо купувати євро, найнижчий курс сьогодні пропонує ПриватБанк у відділеннях – 51,95 грн. Далі йде Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 52,00 грн, Monobank – 52,02 грн, а найдорожче європейську валюту продають ПУМБ та картковий Ощадбанк – по 52,10 грн.

Де вигідніше продати валюту?

Найвищий курс купівлі долара сьогодні пропонують Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'', Monobank та ПУМБ за комерційним курсом – по 44,60 грн. Далі йдуть Ощадбанк для карток – 44,55 грн, ПриватБанк (картковий курс) – 44,50 грн, а у відділеннях ПриватБанку долар купують по 44,35 грн.

Євро найвигідніше продавати Ощадбанку через ''Мобільний Ощад'' – по 51,45 грн. ПУМБ купує валюту по 51,40 грн, карткові сервіси Ощадбанку – також по 51,40 грн, Monobank – по 51,32 грн, ПриватБанк (картковий курс) – 51,25 грн, а у відділеннях ПриватБанку курс купівлі становить 50,95 грн.

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Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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