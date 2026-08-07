ua en ru
Пт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Доллар подорожал: курс валют в крупнейших банках и обменниках 7 августа

10:35 07.08.2026 Пт
3 мин
Где сегодня выгоднее всего купить и продать доллары и евро?
aimg Анастасия Мацепа
Доллар подорожал: курс валют в крупнейших банках и обменниках 7 августа Фото: банки и обменники обновили курс валют (коллаж РБК-Украина)
Не жди перемен – готовься к ним! Фильтруй валютные колебания с РБК-Украина в Google

Банки и обменники обновили курсы валют на 7 августа. После нескольких дней снижения доллар снова начал дорожать, тогда как евро продолжил постепенный рост.

Какие курсы предлагают обменники и в каких банках можно выгоднее всего обменять валюту, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • В обменниках доллар продают в среднем по 44,78 грн, евро – по 51,66 грн.
  • В банках доллар можно купить от 44,90 грн, евро – от 51,95 грн.
  • Дешевый доллар: предлагают ПУМБ (коммерческий курс) и ПриватБанк в отделениях.
  • Выгоднее всего продать валюту: можно в Сбербанке, Monobank и ПУМБ.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin , по состоянию на утро 7 августа средний курс доллара в обменниках составляет 44,78 (+3 коп.) грн. для продажи и 44,67 (+2 коп.) грн. для покупки.

Евро в обменниках сегодня продают по 51,66 (+1 коп.) грн., а покупают – по 51,47 (+2 коп.) грн.

Доллар подорожал: курс валют в крупнейших банках и обменниках 7 августа

Фото: курс валют в обменниках на 7 августа (Инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Доллар и евро прибавили в цене: курс НБУ на 7 августа и ожидается ли повышение спроса на валюту

Курс валют в банках

Банки сегодня продают доллары по среднему курсу 44,99 (+7 коп.) грн, а покупают – по 44,54 (+6 коп.) грн.

Евро же в банках можно купить по 52,03 (+3 коп.) грн., а сдать – по 51,35 (+10 коп.) грн.

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,95 (+5 коп.) грн, а курс для карт составляет 45,04 (+20 коп.) грн. Купить евро в отделениях можно по 51,95 (без изменений) грн, а для карт курс составляет 52,08 (без изменений) грн.

Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 44,95 (+10 коп.) грн, а для карт – по 45,10 (+10 коп.) грн. Евро в мобильном приложении можно купить по 52,00 (+10 коп.) грн, а для карт – по 52,10 (+10 коп.) грн.

''ПУМБ'' продает доллары в отделениях по 45,10 (без изменений) грн, а по коммерческому курсу – по 44,90 (без изменений) грн. Евро в кассах банка можно купить по 52,10 грн.

Monobank продает доллары по 45,00 (+17 коп.) грн., а евро – по 52,02 (-3 коп.) грн.

Доллар подорожал: курс валют в крупнейших банках и обменниках 7 августа

Фото: курс валют в банках (продажа) на 7 августа (Инфографика РБК-Украина)

Где подешевле купить валюту?

Среди крупнейших банков выгоднее всего покупать доллар сегодня можно по коммерческому курсу ПУМБ – 44,90 грн. Такой же курс в отделениях ПриватБанка. Далее следуют Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 44,95 грн, а дороже всего доллар продают Monobank и карточные сервисы Ощадбанка – по 45,00-45,10 грн.

Если покупать евро, самый низкий курс предлагает ПриватБанк в отделениях – 51,95 грн. Далее следует Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 52,00 грн, Monobank – 52,02 грн, а дороже всего европейскую валюту продают ПУМБ и карточный Ощадбанк – по 52,10 грн.

Где выгоднее реализовать валюту?

Самый высокий курс покупки доллара сегодня предлагают Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'', Monobank и ПУМБ по коммерческому курсу – по 44,60 грн. Далее следуют Ощадбанк для карт – 44,55 грн, ПриватБанк (карточный курс) – 44,50 грн, а в отделениях ПриватБанка доллар покупают по 44,35 грн.

Евро выгоднее всего продавать Ощадбанку через ''Мобильный Ощад'' – по 51,45 грн. ПУМБ покупает валюту по 51,40 грн., карточные сервисы Ощадбанка – также по 51,40 грн., Monobank – по 51,32 грн., ПриватБанк (карточный курс) – 51,25 грн., а в отделениях ПриватБанка курс покупки составляет 50,95 грн.

Читайте также: Доллар по 49 гривен: какой курс экономисты прогнозируют до конца 2027 года

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Финансы Курс доллара Курс евро
Новости
РФ атаковала Украину разными типами дронов, зафиксированы десятки прилетов
РФ атаковала Украину разными типами дронов, зафиксированы десятки прилетов
Аналитика
За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия За год никто из бизнеса не жаловался на давление официально: интервью с заместителем Генпрокурора Крымом