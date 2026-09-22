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Долар подорожчав: курс НБУ на 23 вересня та чи надійно зберігати гроші у валюті

16:10 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Анастасія Мацепа aimg Тарас Козак Експерт
Фото: НБУ оновив офіційні курси долара та євро на 23 вересня (Getty Images)

Національний банк України встановив офіційний курс іноземних валют на середу, 23 вересня. Порівняно з попереднім днем долар зріс, а євро, навпаки, подешевшав.

Як змінилися офіційні курси валют та чи справді долар є найнадійнішим способом зберігати заощадження, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На 23 вересня НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 44,78 грн, що на 8 копійок більше, ніж попереднього банківського дня.

Офіційний курс євро становить 51,33 грн. За день європейська валюта подешевшала на 3 копійки.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 23 вересня (інфографіка РБК-Україна)

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Чому зберігати заощадження лише в доларах – не найкраща стратегія

Як розповів у коментарі для РБК-Україна засновник та президент інвестиційної групи ''УНІВЕР'' Тарас Козак, долар є сильнішою валютою, ніж гривня, однак американська валюта також має інфляцію. Відтак вартість життя в доларах щороку зростає – залежно від року темпи здорожчання можуть становити 3%, 5% або 10%.

Тому, на думку експерта, уявлення про долар як валюту, яку достатньо просто зберігати роками, є міфом.

''Американці використовують долари як платіжний інструмент і як актив, який вкладається в щось'', – пояснив Козак.

За його словами, долари не просто зберігають як товар, а вкладають у активи, щоб вони приносили дохід.

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