Доллар подорожал: курс НБУ на 23 сентября и надежно ли хранить деньги в валюте

Курс валют НБУ

На 23 сентября НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 44,78 грн, что на 8 копеек больше предыдущего банковского дня.

Официальный курс евро составляет 51,33 грн. За день европейская валюта подешевела на 3 копейки.

Фото: официальный курс валют НБУ на 23 сентября (инфографика РБК-Украина)

Почему хранить сбережения только в долларах – не лучшая стратегия

Как рассказал в комментарии для РБК-Украина основатель и президент инвестиционной группы ''УНИВЕР'' Тарас Козак , доллар является более сильной валютой, чем гривна, однако у американской валюты также инфляция. Следовательно, стоимость жизни в долларах ежегодно растет – в зависимости от года темпы удорожания могут составлять 3%, 5% или 10%.

Поэтому, по мнению эксперта, представление о долларе как валюте, которую достаточно просто хранить годами, миф.

''Американцы используют доллары как платежный инструмент и как вкладываемый во что-то актив'', – пояснил Козак.

По его словам, доллары не просто хранят как товар, а вкладывают в активы, чтобы они приносили доход.