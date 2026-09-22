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Доллар подорожал: курс НБУ на 23 сентября и надежно ли хранить деньги в валюте

16:10 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Козак Эксперт
Доллар подорожал: курс НБУ на 23 сентября и надежно ли хранить деньги в валюте Фото: НБУ обновил официальные курсы доллара и евро на 23 сентября (Getty Images)
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Национальный банк Украины установил официальный курс иностранных валют на среду, 23 сентября. По сравнению с предыдущим днем доллар вырос, а евро, напротив, подешевел.

Как изменились официальные курсы валют и действительно ли доллар является самым надежным способом хранить сбережения, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

На 23 сентября НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 44,78 грн, что на 8 копеек больше предыдущего банковского дня.

Официальный курс евро составляет 51,33 грн. За день европейская валюта подешевела на 3 копейки.

Доллар подорожал: курс НБУ на 23 сентября и надежно ли хранить деньги в валюте

Фото: официальный курс валют НБУ на 23 сентября (инфографика РБК-Украина)

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Почему хранить сбережения только в долларах – не лучшая стратегия

Как рассказал в комментарии для РБК-Украина основатель и президент инвестиционной группы ''УНИВЕР'' Тарас Козак , доллар является более сильной валютой, чем гривна, однако у американской валюты также инфляция. Следовательно, стоимость жизни в долларах ежегодно растет – в зависимости от года темпы удорожания могут составлять 3%, 5% или 10%.

Поэтому, по мнению эксперта, представление о долларе как валюте, которую достаточно просто хранить годами, миф.

''Американцы используют доллары как платежный инструмент и как вкладываемый во что-то актив'', – пояснил Козак.

По его словам, доллары не просто хранят как товар, а вкладывают в активы, чтобы они приносили доход.

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