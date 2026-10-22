Долар подорожчав, а євро подешевшав: НБУ оновив курс валют на 23 жовтня

Курс валют НБУ

На п’ятницю, 23 жовтня, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 45,05 грн. Порівняно з попереднім банківським днем, 22 жовтня, американська валюта подорожчала на 3 копійки – з 45,02 грн.

Офіційний курс євро, навпаки, знизився. На 23 жовтня він становить 50,43 грн, що на 13 копійок менше, ніж напередодні, коли європейська валюта коштувала 50,56 грн.

Фото: курс валют НБУ на 23 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

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Якою буде різниця між курсами купівлі та продажу валют

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий у коментарі для РБК-Україна окреслив очікувану різницю між курсами купівлі та продажу валют у різних сегментах ринку.

За прогнозом банкіра, на міжбанківському ринку спред може становити до 15 копійок за долар і до 20 копійок за євро. У комерційних банках очікується більша різниця – у межах 50–60 копійок за долар і 80 копійок – 1 гривні за євро.

В обмінних пунктах спред може сягати 60 копійок – 1 гривні за долар і 1–1,30 грн за євро.

Різниця між курсами купівлі та продажу готівкової валюти

За оцінкою Тараса Лєсового, різниця між курсами купівлі готівкової валюти в комерційних банках може становити 20–30 копійок за долар і 30–50 копійок за євро. В обмінниках цей показник очікується на рівні 30–50 копійок за долар і 50–70 копійок за євро.

Різниця між курсами продажу в банках, за прогнозом експерта, становитиме 10–20 копійок за долар і 20–30 копійок за євро. В обмінних пунктах вона може дорівнювати 30–50 копійкам за долар і до 50 копійок за євро.

Водночас середня різниця між курсами міжбанківського та готівкового валютного ринку, за оцінкою банкіра, становитиме 10–15 копійок.

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