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Долар і євро в банках та обмінниках: скільки коштує валюта 22 жовтня

10:30 22.10.2026 Чт
4 хв
aimg Анастасія Мацепа
Долар і євро в банках та обмінниках: скільки коштує валюта 22 жовтня Фото: банки та обмінники оновили курси долара та євро (РБК-Україна)
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У четвер, 22 жовтня, банки та обмінники оновили курси іноземних валют. Вартість долара й євро відрізняється залежно від установи та способу обміну.

Де вигідніше купувати іноземну валюту, а де – продавати її банкам, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, 22 жовтня обмінники купують долар у середньому по 45,10 грн – на рівні попереднього робочого дня. Водночас курс продажу американської валюти зріс на 1 копійку – до 45,26 грн.

Євро в обмінниках купують по 50,87 грн – на 3 копійки дешевше, ніж 21 жовтня. Курс продажу європейської валюти залишився незмінним і становить 51,10 грн.

Долар і євро в банках та обмінниках: скільки коштує валюта 22 жовтня
Фото: курс валют в обмінниках 22 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Долар дешевшає, євро дорожчає: курс НБУ на 22 жовтня та чому регулятор збільшує продаж валюти

Курс валют у банках

У ПриватБанку долар у відділеннях продають по 45,25 грн – на 5 копійок дорожче, ніж 21 жовтня. Для карток курс продажу не змінився й становить 45,24 грн. Банк купує долар у клієнтів у відділеннях по 44,65 грн, а для карток – по 44,80 грн. Обидва курси купівлі зросли на 5 копійок.

Євро у відділеннях ПриватБанку продають по 51,00 грн – на 10 копійок дорожче, ніж попереднього робочого дня. Для карток курс продажу залишився на рівні 51,02 грн. Банк купує євро у відділеннях по 50,00 грн – на 10 копійок дорожче, ніж напередодні. Для карток курс купівлі зріс на 14 копійок – до 50,37 грн.

В Ощадбанку долар у ''Мобільному Ощаді'' продають по 45,20 грн – на 10 копійок дешевше, ніж 21 жовтня. Для карток курс продажу знизився на 10 копійок – до 45,40 грн. Банк купує долар у застосунку по 44,95 грн – без змін за день. Для карток курс купівлі знизився на 5 копійок – до 44,85 грн.

Євро в ''Мобільному Ощаді'' продають по 50,90 грн, а для карток – по 51,05 грн. Обидва курси залишилися незмінними порівняно з попереднім робочим днем. Водночас банк підвищив курс купівлі євро в застосунку на 5 копійок – до 50,35 грн. Для карток курс купівлі не змінився й становить 50,20 грн.

У ''ПУМБ'' долар у готівковому обміні продають по 45,40 грн, а купують по 44,80 грн. За комерційним курсом банк купує долар по 44,90 грн і продає по 45,40 грн. Усі ці показники залишилися на рівні 21 жовтня.

Євро в готівковому обміні ПУМБ продають по 51,00 грн, а купують по 50,30 грн. Порівняно з попереднім робочим днем обидва курси не змінилися.

У Monobank долар продають по 45,23 грн, а купують по 44,83 грн. Курси американської валюти залишилися незмінними порівняно з 21 жовтня.

Євро в Monobank купують по 50,30 грн – без змін за день. Курс продажу також залишився на попередньому рівні – 51,01 грн.

Долар і євро в банках та обмінниках: скільки коштує валюта 22 жовтня
Фото: курси валют у банках 22 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Де найвигідніше купити валюту

Серед наведених банків найнижчий курс продажу долара пропонує Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 45,20 грн. У Monobank американська валюта коштує 45,23 грн, а для карток ПриватБанку – 45,24 грн. У відділеннях ПриватБанку долар продають по 45,25 грн. У ПУМБ за готівкового обміну та за комерційним курсом він коштує 45,40 грн. Такий самий курс продажу встановлений для карток Ощадбанку.

Євро найдешевше можна придбати в ''Мобільному Ощаді'' – по 50,90 грн. У відділеннях ПриватБанку та в ПУМБ за готівкового обміну євро продають по 51,00 грн. У Monobank курс становить 51,01 грн, для карток ПриватБанку – 51,02 грн, а для карток Ощадбанку – 51,05 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара серед наведених банків пропонує Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 44,95 грн. У ПУМБ за комерційним курсом долар купують по 44,90 грн, а в Ощадбанку для карток – по 44,85 грн. У Monobank курс становить 44,83 грн. У ПриватБанку для карток і в ПУМБ за готівкового обміну долар купують по 44,80 грн, а у відділеннях ПриватБанку – по 44,65 грн.

Євро найвигідніше здати в ПриватБанк для карток – по 50,37 грн. В Ощадбанку через ''Мобільний Ощад'' курс купівлі становить 50,35 грн. У Monobank і ПУМБ за готівкового обміну євро купують по 50,30 грн. В Ощадбанку для карток курс становить 50,20 грн, а у відділеннях ПриватБанку – 50,00 грн.

Скільки коштують 1000 доларів у банках

  • Ощадбанк (''Мобільний Ощад'') – 45 200 грн.
  • Monobank – 45 230 грн.
  • ПриватБанк (для карток) – 45 240 грн.
  • ПриватБанк (у відділеннях) – 45 250 грн.
  • ПУМБ (готівковий обмін) – 45 400 грн.
  • ПУМБ (комерційний курс) – 45 400 грн.
  • Ощадбанк (для карток) – 45 400 грн.

Читайте також: Чому долар і євро можуть іти в різні боки: Тарас Козак пояснив, як працює ринок

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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