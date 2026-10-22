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Долар подорожчав, а євро подешевшав: НБУ оновив курс валют на 23 жовтня

16:05 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Анастасія Мацепа aimg Тарас Лєсовий Експерт
Долар подорожчав, а євро подешевшав: НБУ оновив курс валют на 23 жовтня Фото: Нацбанк оновив офіційні курси долара та євро на п’ятницю (колаж РБК-Україна)
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Національний банк України оприлюднив офіційні курси іноземних валют на п’ятницю, 23 жовтня. Долар трохи подорожчав, а євро, навпаки, знизився в ціні.

Скільки коштує валюта за оновленими даними та якою може бути різниця між курсами купівлі та продажу долара й євро в банках, обмінниках і на міжбанку до кінця тижня, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На п’ятницю, 23 жовтня, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 45,05 грн. Порівняно з попереднім банківським днем, 22 жовтня, американська валюта подорожчала на 3 копійки – з 45,02 грн.

Офіційний курс євро, навпаки, знизився. На 23 жовтня він становить 50,43 грн, що на 13 копійок менше, ніж напередодні, коли європейська валюта коштувала 50,56 грн.

Долар подорожчав, а євро подешевшав: НБУ оновив курс валют на 23 жовтня
Фото: курс валют НБУ на 23 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Долар і євро в банках та обмінниках: скільки коштує валюта 22 жовтня

Якою буде різниця між курсами купівлі та продажу валют

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий у коментарі для РБК-Україна окреслив очікувану різницю між курсами купівлі та продажу валют у різних сегментах ринку.

За прогнозом банкіра, на міжбанківському ринку спред може становити до 15 копійок за долар і до 20 копійок за євро. У комерційних банках очікується більша різниця – у межах 50–60 копійок за долар і 80 копійок – 1 гривні за євро.

В обмінних пунктах спред може сягати 60 копійок – 1 гривні за долар і 1–1,30 грн за євро.

Різниця між курсами купівлі та продажу готівкової валюти

За оцінкою Тараса Лєсового, різниця між курсами купівлі готівкової валюти в комерційних банках може становити 20–30 копійок за долар і 30–50 копійок за євро. В обмінниках цей показник очікується на рівні 30–50 копійок за долар і 50–70 копійок за євро.

Різниця між курсами продажу в банках, за прогнозом експерта, становитиме 10–20 копійок за долар і 20–30 копійок за євро. В обмінних пунктах вона може дорівнювати 30–50 копійкам за долар і до 50 копійок за євро.

Водночас середня різниця між курсами міжбанківського та готівкового валютного ринку, за оцінкою банкіра, становитиме 10–15 копійок.

Читайте також: Чому долар і євро можуть іти в різні боки: Тарас Козак пояснив, як працює ринок

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