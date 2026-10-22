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Доллар подорожал, а евро подешевел: НБУ обновил курс валют на 23 октября

16:05 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Лесовой Эксперт
Доллар подорожал, а евро подешевел: НБУ обновил курс валют на 23 октября Фото: Нацбанк обновил официальные курсы доллара и евро на пятницу (коллаж РБК-Украина)
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Национальный банк Украины обнародовал официальные курсы иностранных валют на пятницу, 23 октября. Доллар немного подорожал, а евро, напротив, снизился в цене.

Сколько стоит валюта по обновленным данным и какой может быть разница между курсами покупки и продажи доллара и евро в банках, обменниках и межбанке до конца недели, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют НБУ

В пятницу, 23 октября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 45,05 грн. По сравнению с предыдущим банковским днем, 22 октября, американская валюта подорожала на 3 копейки – с 45,02 грн.

Официальный курс евро, напротив, снизился. На 23 октября он составляет 50,43 грн., что на 13 копеек меньше, чем накануне, когда европейская валюта стоила 50,56 грн.

Доллар подорожал, а евро подешевел: НБУ обновил курс валют на 23 октября
Фото: курс валют НБУ на 23 октября (инфографика РБК-Украина)

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Какова будет разница между курсами купли и продажи валют.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой в комментарии для РБК-Украина наметил ожидаемую разницу между курсами покупки и продажи валют в разных сегментах рынка.

По прогнозу банкира, на межбанковском рынке спрэд может составлять до 15 копеек за доллар и до 20 копеек за евро. В коммерческих банках ожидается большая разница – в пределах 50–60 копеек за доллар и 80 копеек – 1 гривна за евро.

В обменных пунктах спрэд может достигать 60 копеек – 1 гривны за доллар и 1–1,30 грн за евро.

Разница между курсами покупки и продажи наличной валюты.

По оценке Тараса Лесового, разница между курсами покупки наличной валюты в коммерческих банках может составить 20–30 копеек за доллар и 30–50 копеек за евро. В обменниках этот показатель ожидается на уровне 30-50 копеек за доллар и 50-70 копеек за евро.

Разница между курсами продаж в банках, по прогнозу эксперта, составит 10–20 копеек за доллар и 20–30 копеек за евро. В обменных пунктах она может быть равна 30–50 копейкам за доллар и до 50 копеек за евро.

В то же время, средняя разница между курсами межбанковского и наличного валютного рынка, по оценке банкира, составит 10–15 копеек.

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