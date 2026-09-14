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Долар подорожчав, а євро подешевшало: курс НБУ на 15 вересня та що формує попит на валюту

16:35 14.09.2026 Пн
2 хв
Як змінилася вартість долара та євро після вихідних?
aimg Анастасія Мацепа aimg Тарас Лєсовий Експерт
Долар подорожчав, а євро подешевшало: курс НБУ на 15 вересня та що формує попит на валюту Фото: НБУ змінив офіційний курс долара та євро на 15 вересня (колаж РБК-Україна)
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У вівторок, 15 вересня, Національний банк України оновив офіційний курс гривні до іноземних валют. Долар подорожчав на 7 копійок, а євро, навпаки, подешевшало на 11 копійок.

Який офіційний курс встановив НБУ та що відбувається з попитом на валюту, – читайте в матеріалі РБК-Україна.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на вівторок, 15 вересня, офіційний курс долара на рівні 44,61 грн. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта подорожчала на 7 копійок.

Офіційний курс євро становить 51,52 грн. Європейська валюта подешевшала на 11 копійок порівняно з курсом, встановленим на 14 вересня.

Долар подорожчав, а євро подешевшало: курс НБУ на 15 вересня та що формує попит на валюту

Фото: офіційний курс валют НБУ на 15 вересня (інфографіка РБК-Україна)

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Що відбувається з попитом на валюту

На міжбанківському валютному ринку цього тижня зберігатиметься активний попит з боку імпортерів. Зокрема, йдеться про компанії, які закуповують пальне та енергетичне обладнання.

Про це у коментарі для РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий.

За його словами, з наближенням осінньо-зимового періоду потреба України в критично важливих імпортних товарах навряд чи зменшуватиметься.

Водночас можливості українського експорту в умовах війни залишаються обмеженими. Через це природних валютних надходжень недостатньо для повного покриття попиту.

Частину такого розриву, за словами експерта, змушений закривати Національний банк.

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