Доллар подорожал, а евро подешевел: курс НБУ на 15 сентября и что формирует спрос на валюту

Во вторник, 15 сентября, Национальный банк Украины обновил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. Доллар подорожал на 7 копеек, а евро, напротив, подешевело на 11 копеек.

Какой официальный курс установил НБУ и что происходит со спросом на валюту, – читайте в материале РБК-Украина .

Курс валют НБУ

НБУ установил на вторник, 15 сентября, официальный курс доллара на уровне 44,61 грн. В сравнении с предыдущим банковским днем американская валюта подорожала на 7 копеек.

Официальный курс евро составляет 51,52 грн. Европейская валюта подешевела на 11 копеек по сравнению с курсом, установленным на 14 сентября.

Фото: официальный курс валют НБУ на 15 сентября (инфографика РБК-Украина)

Что происходит со спросом на валюту

На межбанковском валютном рынке на этой неделе сохраняется активный спрос со стороны импортеров. В частности, речь идет о компаниях, закупающих горючее и энергетическое оборудование.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тарас Лесовой.

По его словам, с приближением осенне-зимнего периода потребность Украины в критически важных импортных товарах вряд ли будет уменьшаться.

В то же время, возможности украинского экспорта в условиях войны остаются ограниченными. Поэтому природных валютных поступлений недостаточно для полного покрытия спроса.

Часть такого разрыва, по словам эксперта, вынуждена закрывать Национальный банк.