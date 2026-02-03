ua en ru
Долар подорожчав на 10 копійок: курс в обмінниках на 3 лютого

Україна, Вівторок 03 лютого 2026 12:20
Долар подорожчав на 10 копійок: курс в обмінниках на 3 лютого Фото: Курс долара в обмінниках перейшов до росту (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Курс долара сьогодні (3 лютого) на готівковому ринку зріс на 10 копійок у порівнянні із попереднім днем через збільшення вартості валюти США на міжбанківському ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу валютного ринку.

Головне

  • Долар в обмінниках (купівля) - 42,80 гривень;

  • Долар в обмінниках (продаж) - 43,35 гривень;

  • Готівковий євро (продаж) - 51,38 гривень.

Середній курс купівлі долара в обмінних пунктах та касах банків 3 лютого становив 42,80 гривень (+10 копійок у порівнянні із 2 лютого), середній курс продажу долара становив 43,35 гривень (також +10 копійок).

Долар подорожчав на 10 копійок: курс в обмінниках на 3 лютогоВартість долара в обмінниках почала зростати (інфографіка РБК-Україна)

Вартість євро на готівковому ринку майже не змінилася. Середній курс купівлі виріс до попереднього дня лише на 1 копійку - до 50,70 гривень, а курс продажу зменшився на 2 копійки - до 51,38 гривень.

Який курс на міжбанку був 2 лютого

2 лютого торги на міжбанківському валютному ринку завершилися зростанням вартості долара у порівнянні із попереднім днем на 27 копійок - до 43,09-43,12 гривень (купівля-продаж). Курси купівлі-продажу євро дещо знизилися і становили 50,94-50,97 гривень (-2-4 копійки до 2 лютого).

З початку цього року вартість долара на міжбанківському ринку зросла на 0,90-0,97 гривень, а курс євро - на 1,43-1,52 гривень.

Запитання та відповіді:

Наскільки подорожчав долар в обмінниках?

Курс купівлі і вартість продажу долара зросла однаково - на 10 копійок;

Чому долар зріс на готівковому ринку?

Курс долара реагує на зростання вартості цієї валюти на міжбанківському ринку.

Як зросла вартість долара на міжбанківському ринку?

2 лютого курс продажу долара на міжбанку збільшився на 27 копійок - до 43,12 гривень.

Нагадаємо, 3 лютого офіційний курс долара зріс на 16 копійок - до 42,97 гривень, а курс євро зменшився на 12 копійок - до 50,91 гривень.

Зранку 2 лютого долар в обмінниках коштував в середньому 43,18 гривень, а купували його за 42,60 гривень. В цей же день, готівковий євро можна було купити за 51,40 гривень, а продати - за 50,62 гривень.

