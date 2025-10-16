Долар подешевшав після тижневого зростання

Офіційний курс на 17 жовтня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6358 гривень за 1 долар (+0,0093 грн).



bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,5224 гривень за 1 євро (+0,2947 грн).



bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 9 копійок до 41,65-41,68 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



udinform.com

На готівковому ринку долар впав до 41,90 гривень, євро зріс до 48,85 гривень.