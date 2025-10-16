Доллар подешевел после недельного роста

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после шести дней роста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 17 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,6358 гривен за 1 доллар (+0,0093 грн).
bank.gov.ua
Официальный курс евро составит 48,5224 гривен за 1 евро (+0,2947 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс упал на 9 копеек до 41,65-41,68 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке доллар упал до 41,90 гривен, евро вырос до 48,85 гривен.
Девальвационные настроения бизнеса ухудшились. Большинство считает, что курс вырастет, но будет ниже 45 гривен.
Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 44,11 грн/доллар.
При этом во II квартале бизнес ожидал курс 43,84 грн/доллар.