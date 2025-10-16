Доллар подешевел после недельного роста

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после шести дней роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 17 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,6358 гривен за 1 доллар (+0,0093 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,5224 гривен за 1 евро (+0,2947 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 9 копеек до 41,65-41,68 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке доллар упал до 41,90 гривен, евро вырос до 48,85 гривен.