Долар подешевшав після стрибка: курс НБУ на 16 липня та у чому зберігати накопичення

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НБУ знизив офіційний курс долара до 44,74 грн.

Євро також подешевшав – до 51,06 грн.

Банкір не радить переводити всі заощадження у валюту.

Експерти рекомендують поєднувати гривневі депозити, ОВДП та валютні заощадження.

Курс валют НБУ

НБУ встановив на четвер, 16 липня, офіційний курс долара на рівні 44,74 грн, що на 14 копійок менше, ніж днем раніше. У середу, 15 липня, офіційний курс американської валюти становив 44,88 грн.

Євро також подешевшав. Офіційний курс європейської валюти на 16 липня становить 51,06 грн, тоді як 15 липня він дорівнював 51,19 грн. Таким чином, курс євро знизився на 13 копійок.

Після попереднього підвищення офіційних курсів обидві ключові валюти знову перейшли до зниження.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 16 липня (Інфографіка РБК-Україна)

Чи варто зараз скуповувати валюту

Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ''Глобус Банку'' Сергій Мамедов закликає українців не реагувати на короткострокові зміни курсу емоційними рішеннями.

За його словами, універсальної моделі заощаджень не існує, адже все залежить від суми коштів, строку інвестування та фінансових потреб людини.

Банкір радить дотримуватися принципу диверсифікації й не зберігати всі кошти лише у гривні або лише у валюті.

Гривневі депозити, за його словами, залишаються привабливим інструментом. Середні ставки зараз становлять від 14% до 17,5% річних, а вклад у 100 тисяч гривень під 14% на пів року може принести близько 5,4 тисячі гривень чистого доходу після сплати податків.

Ще одним варіантом банкір називає облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Їхня перевага полягає в тому, що дохід за такими паперами не оподатковується, тому за однакової номінальної дохідності вони можуть виявитися вигіднішими за банківські депозити.

Валюту ж Сергій Мамедов рекомендує розглядати насамперед як фінансовий резерв на випадок непередбачених обставин, а не як єдиний спосіб зберегти заощадження. За його словами, саме збалансований розподіл коштів між різними фінансовими інструментами є більш раціональною стратегією, ніж повне переведення накопичень у долари чи євро.